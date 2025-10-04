Tudor: "Il Milan ha una sua identità, ma non vedo differenze particolare con noi"

Tudor: "Il Milan ha una sua identità, ma non vedo differenze particolare con noi"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:00News
di Lorenzo De Angelis

Come Max Allegri, anche Igor Tudor è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Milan, sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie A Enilive. Questi alcuni degli estratti più interessanti dell'intervento di oggi. 

Come risponde a chi parla di una Juve incompiuta?
"Noi non possiamo avere più identità di questa, perchè sono sei mesi che giochiamo così. Il Milan ha la sua identità".

Su Thuram e Bremer?
"Vediamo oggi e non posso dire niente". 

Che differenze ci sono con il Milan?
"Bisogna fare una gran bella gara domani. Non vedo differenze particolari tra noi e il Milan. Il campo farà vedere chi è più forte. Loro hanno il vantaggio di aver giocato domenica o lunedì, noi dobbiamo tirare fuori tutto quello che abbiamo".