Turci sul derby: "Per me sono più i demeriti dell'Inter che i meriti del Milan"

Nel corso del podcast di "TUTTI IN THE BOX", il giornalista di DAZN Tommaso Turci ha detto la sua sul derby di Milano, vinto domenica sera dal Milan di Paulo Fonseca dopo una settimana piuttosto complicata:

"Ieri (domenica ndr) c'era una squadra che volveva vincere di pipiù di un'altra squadra. Che sembra una banalità, però chi sentiva di più la raga erano i milanisti e i componenti di chi stava giocando del Milan. Dall'altra parte, invece, c'era una squadra forse forte anche dei derby consecutivi vinti, di tutto quello che era stato il trascorso della partita che aveva giocato magari anche a Manchester contro il City che era stata una grande partita.

Non mi sento di dire una squadra che si è specchiata, ma una squadra un po' meno affamata del solito, un po' meno cattivo, un po' meno vogliosa di portare a casa il risultato. Quindi questo secondo me, al di là dei discorsi tecnci e tattici, che poi dopo sono sempre importanti. Ha detto tutto Inzaghi a fine partita, "Non siamo stati squadra", "Non siamo stati la squadra che siamo stati nella scorsa stagione", e probabilmente anche in gran parte di questa precedente".

Turci ha alla fine concluso dicendo: "Quindi sono più per me i demeriti dell'Inter che i meriti del Milan, per quanto ci siano anche quelli dei rossoneri. Ma l'Inter così brutta, anche dal punto di vista mentale, non la vedevamo da un po'".