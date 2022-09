Tuttosport - Leao assenza pesante: il portoghese costruisce il 75% delle occasioni da gol

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come scrive Tuttosport, nella sfida di questa sera tra Milan e Napoli ci saranno due assenze pesanti per entrambe le squadre: Leao e Osimhen. Mentre il nigeriano ha già saltato le gare contro Spezia e Rangers, per il portoghese, invece, è la prima assenza stagionale. Il classe '99 non ha mai riposato, giocando sempre dal primo minuto tutte le otto partite disputate fino a questo momento. Un'assenza sicuramente pesante per il Milan secondo Tuttosport: l'ex Lille costruisce il 75% delle occasioni da gol della squadra di Pioli.