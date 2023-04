Tuttosport - Milan, Kalulu punta al ritorno dei quarti di finale di Champions contro il Napoli

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Anche ieri Pierre Kalulu ha proseguito il suo lavoro personalizzato a Milanello: come riporta stamattina Tuttosport, il giovane difensore francese, alle prese con un infortunio muscolare rimediato in nazionale, punta al ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli, in programma il prossimo 18 aprile allo stadio Maradona.