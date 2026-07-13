Tuttosport: "Nkunku, è l'ora della riscossa". A Lipsia esplose da trequartista
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Nkunku si è presentato ad raduno in grande spolvero e con grande voglia di rivalsa dopo le difficoltà che ha trovato nella scorsa stagione
L'edizione odierna di Tuttosport titola così stamattina: "Nkunku, è l'ora della riscossa". Dopo una prima stagione con parecchie difficoltà, l'attaccante francese, che un anno fa era stato l'acquisto più costoso del mercato estivo rossonero, ha grande voglia di rivalsa e potrebbe trovarsi molto bene nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim.
Nkunku si è presentato alla ripresa degli allenamenti a Milanello in grande spolvero, come ha mostrato sui suoi canali social, e il modo di giocare del portoghese potrebbe favorirlo visto che al Lipsia è esploso proprio giocando da trequartista. Un altro vantaggio importante che avrà rispetto all'anno scorso è che potrò fare tutta la preparazione estiva con il Milan.
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