News VIDEO MN - Cardinale arriva in elicottero a Milanello. Oggi seguirà la squadra di Amorim

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L'attuale proprietario del Milan Cardinale è atterrato in elicottero a Milanello per presenziale alla prima giornata di lavoro della squadra.

Nessun paragone e nessun confronto, ma solo due episodi simili che - per dovere di cronaca - vanno notati, citati e raccontanti. Così come accade il 18 luglio 1986 all'Arena Civica di Milano, quando l'indimenticato patron rossonero Silvio Berlusconi arrivò in volo sulle note della "Cavalcata delle Valchirie" per presentare la nuova squadra del ⁠Milan, l'attuale proprietario Gerry Cardinale è atterrato in elicottero a Milanello per presenziale alla prima giornata di lavoro della squadra di Ruben Amorim.

Cardinale a Milanello per il raduno: è la prima volta

È la prima volta che il numero uno di RedBird assiste dal vivo ad un raduno; non era mai successo nei primi quattro anni di gestione, infatti, che presenziasse alla data di inizio lavori della stagione. Altro segnale evidente - oggettivamente - che l'intenzione è quella di cambiare totalmente marcia rispetto al recente passato. Lo ha fatto capire a parole lo stesso Cardinale durante la presentazione in conferenza stampa di Amorim: "Vogliamo riportare l’AC Milan al suo grande e glorioso passato. Questo è molto importante per noi, per i calciatori, per i fan, per i tifosi. Dobbiamo tutti tornare a respirare quell’aria. Giochiamo per vincere. Non è che ci mettiamo a giocare solo per non perdere. No, noi vogliamo giocare per vincere. Questo deve essere il nuovo stile del nostro calcio. Deve esserci sempre attacco, deve essere un calcio eccitante, entusiasmante, bello da guardare e da seguire. Vorrei creare qui una nuova cultura ed è tipico del mio modo di fare. Stop con il passato. Sono qui con voi adesso, sono in prima linea, sono il responsabile. Dietro, o meglio attorno a me, c’è tutto un team e ci abbiamo lavorato insieme su questi obiettivi nell’ultimo periodo per arrivare a questa posizione, per avere Amorim come pietra miliare, pietra fondativa per la nostra organizzazione".