UDI-MIL (0-3): esce Modric, standig ovation di tutto lo stadio. Esordio per Athekame

Oggi alle 22:28
Tutti in piedi per Luka Modric, anche i tifosi dell'Udinese: il Bluenergy Stadium omaggia il croato con una sentita standing ovation. Al minuto 81 quinto ed ultimo cambio per Landucci che fa esordire Athekame. Milan ora schierato con un 5-4-1.

UDINESE (4-4-2): Sava; Ehizibue, Kristensen, Solet, Zemura; Ekkelenkamp, Zarraga, Karlstrom, Atta; Bravo, Davis. A disp.: Nunziante, Venuti, Goglichdize, Gueye, Zaniolo, Kamara, Bertola, Palma, Buksa, Piotrowski, Kabasele, Miller, Zanoli, Rui Modesto. All. Runjaic

MILAN (3-5-2): P. Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Gimenez. A disp.: Torriani, Pittarella; De Winter, Odogu, Athekame, Bartesaghi; Ricci, Loftus-Cheek; Nkunku, Balentien. All. Landucci