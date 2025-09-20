UDI-MIL (0-3): esce Modric, standig ovation di tutto lo stadio. Esordio per Athekame
Tutti in piedi per Luka Modric, anche i tifosi dell'Udinese: il Bluenergy Stadium omaggia il croato con una sentita standing ovation. Al minuto 81 quinto ed ultimo cambio per Landucci che fa esordire Athekame. Milan ora schierato con un 5-4-1.
UDINESE (4-4-2): Sava; Ehizibue, Kristensen, Solet, Zemura; Ekkelenkamp, Zarraga, Karlstrom, Atta; Bravo, Davis. A disp.: Nunziante, Venuti, Goglichdize, Gueye, Zaniolo, Kamara, Bertola, Palma, Buksa, Piotrowski, Kabasele, Miller, Zanoli, Rui Modesto. All. Runjaic
MILAN (3-5-2): P. Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Gimenez. A disp.: Torriani, Pittarella; De Winter, Odogu, Athekame, Bartesaghi; Ricci, Loftus-Cheek; Nkunku, Balentien. All. Landucci
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan