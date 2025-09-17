Udinese, Atta: "Contro il Milan sarà una bella partita: speriamo di vincere"

Arthur Atta, attaccante francese di 22 anni, è la nuova scoperta dell'Udinese e si candida quest'anno a essere uno degli uomini copertina della squadra friulana di mister Kosta Runjaic. In particolare il calciatore nato a Rennes di origini beninesi, ha già deciso la sfida di San Siro contro l'Inter e sarà uno dei pericoli principali a cui il Milan dovrà rivolgere la sua attenzione sabato sera quando scenderà in campo contro i friulani al Bluenergy Stadium per la quarta giornata di campionato.

Arthur Atta ieri sera ha parlato al programma Udinese Tonight, in onda sui canali tematici del club friulano, e ha dato il suo commento anche in vista della gara contro il Milan del weekend: "Domenica c’erano tanti tifosi in trasferta, è stato bello. Quando siamo sul campo li sentiamo e ci danno molta forza. Contro il Milan sarà una bella partita davanti ai nostri fan. Dovremo lottare, speriamo di vincere. Ora pensiamo una partita alla volta e vedremo dove saremo. Non voglio darmi obiettivi, mi concentro su una partita alla volta pure per me stesso. Darò sempre tutto”.