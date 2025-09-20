Udinese, Inler: "Modric molto serio ed educato. L’età non conta, è solo la professionalità che è importante”

Gokhan Inler, DS dell’Udinese, ha parlato a DAZN prima della partita di questa sera contro il Milan.

Su Luka Modric che torna ad Udine:

“È un orgoglio vedere Luka. Ha fatto una grande carriera. Mi ricordo benissimo che quando ha giocato qua abbiamo vinto (Udinese-Tottenham 2-0, ndr). Ci siamo incontrati anche in nazionale. È un ragazzo molto serio ed educato. L’età non conta, è solo la professionalità che è importante”