Udinese-Milan, Maignan torna in Friuli (da capire il suo impiego) dopo i fatti del 2024

Tutto pronto per Udinese-Milan, gara della quarta giornata di Serie A. Mike Maignan tornerà in Friuli (da capire il suo impiego) dopo l'ultima volta in cui fu "protagnista". Nel gennaio 2024 il portiere francese è stato oggetto di insulti razzisti da parte di alcuni tifosi dell’Udinese, con conseguente sospensione momentanea della partita. Ci sono state sanzioni, discussioni forti su come la società, i tifosi e le istituzioni devono reagire.

LA TERNA ARBITRALE DI UDINESE-MILAN

UDINESE – MILAN Sabato 20/09 h. 20.45

DOVERI

CECCONI – SCATRAGLI

IV: DI MARCO

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: MARESCA