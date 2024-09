Un'altra sconfitta nel derby farebbe entrare il Milan nella storia dalla porta sbagliata

vedi letture

Va in scena questa sera il derby numero 93° in Serie A con l’Inter padrone di casa. Il Milan dopo la brutta sconfitta in Champions League e un avvio molto deludente in campionato, non possono fare altre figuracce, anche perché la posizione di mister Fonseca inizia a vacillare pericolosamente. Per il tecnico portoghese sarà decisivo molto probabilmente il derby contro i nerazzurri.

Una gara da record con 7 milioni di incasso e 76mila tifosi presenti a San Siro, per l'Inter sono 6 le vittorie consecutive contro i rossoneri, se arrivasse la settima sarebbe record assoluto. Questo sarebbe un primato non solo negativo ma anche umiliante per il club di via Aldo Rossi.