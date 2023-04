VAR a chiamata e tempo effettivo: il neo presidente AIA Pacifici "aperto a qualsiasi soluzione"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il neo presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, Carlo Pacifici, nel suo intervento a Radio Rai, ha parlato anche della possibilità che possa essere introdotto il VAR a chiamata: "Sono aperto a qualsiasi soluzione che possa andare incontro alle esigenze del calcio, da parte mia nessuna preclusione".

Cosa pensa del tempo effettivo?

"Quando l'IFAB opterà per questa soluzione, la metteremo in atto come abbiamo sempre".