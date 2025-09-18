Vardy è a rischio per la sfida di domenica della sua Cremonese contro il Parma
MilanNews.it
(ANSA) - MILANO, 18 SET - Jamie Vardy è a rischio per la sfida di domenica della sua Cremonese contro il Parma. Come reso noto dal club, infatti, nelle scorse ore il 38enne attaccante inglese ex Leicester "è stato sottoposto ad esami strumentali per un piccolo risentimento muscolare che sarà monitorato. Un ulteriore test fisico è in programma in vista della partita di domenica", conclude la società in una nota.
Per quanto riguarda l'allenamento odierno, la squadra è scesa in campo alle 10, con i giocatori che hanno svolto la fase dedicata all'attivazione fisica per poi concentrare l'attenzione sul lavoro di forza, esercitazioni di tecnica dinamica e lavoro situazionale. In conclusione spazio ad una partitella. (ANSA).
Pubblicità
News
Quel pasticciaccio della telefonata. Al lavoro per riportare la Curva Sud. Galliani a San Siro non è una sorpresadi Franco Ordine
Le più lette
1 Quel pasticciaccio della telefonata. Al lavoro per riportare la Curva Sud. Galliani a San Siro non è una sorpresa
2 Il CIO si è espresso sulla richiesta di Sanchez di escludere Israele dalle competizioni sportive: la decisione
3 Lotito durissimo: "Non abbiamo uno scudetto ma non siamo in mezzo alla m***a. Roma, Milan e Inter sì"
01/09 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Bonfrisco: "Milan penalizzato dagli arbitri, Marcenaro e Fabbri dovrebbero offrire una cena a Modric. Allegri e Leao possono stupire tutti"
Carlo PellegattiLe praterie. Modric capo cordata. Galliani, il Mbappé dei dirigenti. L'invito di Infantino. La giacca di Allegri
Pietro MazzaraModric-Rabiot, una coppia splendida. Santi: fischi e necessità. Questione tifo organizzato: il Milan si muove
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com