Verona, Terracciano nemmeno in panchina contro l'Inter

vedi letture

Filippo Terracciano non sarà della partita che il Verona giocherà alle 12.30 contro l'Inter: il club gialloblu, attraverso X, ha reso noto le scelte di formazione di mister Baroni e l'esterno italiano non è presente nè nell'11 titolare, nè in panchina. Il suo trasferimento al Milan è dunque sempre più vicino visto che è già stata trovata un'intesa tra le due società a 4,5 milioni più uno di bonus. Il Verona avrà anche il 10% sulla futura rivendita. Nei prossimi giorni ci saranno visite mediche e firma con i rossoneri.