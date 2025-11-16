Verso il derby con l'obiettivo record d'incasso: a San Siro ci sarà l'esaurito

di Lorenzo De Angelis

Come ogni derby che si rispetti anche quello di domenica viaggia verso il tutto esaurito. Dopo diverse stagioni questa partita è tornata ad essere uno scontro di vertice, motivo per il quale i più appassionati non hanno alcuna intenzione di mancare all'appuntamento. 

Al momento, in vendita online si possono trovare ancora gli ultimissimi posti disponibili. La sensazione è che anche questi riusciranno ad essere venduti, con questo derby tra Inter e Milan che potrebbe superare la quota di 7,6 milioni di euro dello scorso anno, stabilendo così un nuovo record di incassi. 