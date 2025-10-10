Verso Italia-Estonia, le prove di formazione del CT Gattuso
(ANSA) - FIRENZE, 10 OTT - Ultimo giorno di allenamento stamani per gli azzurri a Coverciano, poi la partenza per Tallinn dove domani sera affronteranno l'Estonia nel primo dei due impegni di qualificazioni mondiali (martedì prossimo la sfida a Udine contro Israele). Buona parte della formazione sembra decisa, compreso il modulo 4-4-2 anche se nel corso della rifinitura il ct Rino Gattuso ha mischiato le carte e testato anche il 3-4-3.
I titolari s'annunciano Donnarumma tra i pali, Di Lorenzo e Dimarco terzini, Calafiori e Bastoni centrali, Barella e Tonali in mediana e Kean e Retegui in attacco. I nodi da sciogliere riguardano le corsie esterne: Orsolini, Raspadori e Cambiaso si candidano ma non vanno esclusi anche Spinazzola tornato in azzurro dopo due anni e il debuttante Cambiaghi. Tra i più in forma anche Cristante. (ANSA).
