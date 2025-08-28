Verso Lecce-Milan, Allegri: "Dobbiamo approcciare la partita in modo giusto e con grande rispetto. Poi le qualità tecniche verranno fuori"

È la vigilia di Lecce-Milan, seconda giornata del nuovo campionato di Serie A 2025/2026. In vista della gara di domani sera al Via del Mare, mister Massimiliano Allegri ha parlato così in conferenza stampa a Milanello. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni verso la sfida di domani:

Che piani ha per l'attacco per domani?

"Dobbiamo approcciare la partita in modo giusto e con grande rispetto. Loro hanno grande entusiasmo, hanno fatto una bella partita a Genova. Di Francesco fa giocare bene le sue squadre. Noi dobbiamo metterci al pari degli altri e correre come loro, poi le qualità tecniche vengono fuori e qui dobbiamo migliorare".

Leao, Pulisic, Saelemaekers e una punta possono coesistere?

"Tutto dipende da loro. Se loro danno grande disponibilità, si può fare qualsiasi cosa. Sono contento di allenare questo gruppo, perché si allena bene e con fatica. Domani, più di una bella partita, dobbiamo fare una vittoria".