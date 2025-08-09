Verso Leeds-Milan, le probabili formazioni: esordio per Jashari, anche Gimenez dal 1'
Queste, secondo La Gazzetta dello Sport, le probabili formazioni di Leeds e Milan per l'amichevole di questo pomeriggio a Dublino:
LEEDS (4-3-3): Meslier; Schmidt, Rodon, Bijol, Gudmundsson; Ampadu, Longstaff, Stach; nonto, Piroe, Aaronson All. Farke
MILAN (4-3-3): P. Terracciano; Magni, Gabbia, Pavlovic, Estupinian; Musah, Jashari, Sala; Chukwueze, Gimenez, Okafor. All. Allegri.
Questo il programma delle amichevoli estive del Milan (orario italiano):
19/07, Milan-Milan Futuro 3-0
23/07, Arsenal-Milan 1-0
26/07, Milan-Liverpool 4-2
31/07, Perth Glory-Milan 0-9
09/08, ore 16.00 Dublino: Leeds United-Milan (DAZN)
10/08, ore 16.00 Londra: Chelsea-Milan (DAZN)
