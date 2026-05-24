Verso Milan-Cagliari: a destra spazio a Saelemaekers, in attacco confermata la coppia Nkunku-Gimenez

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In vista della gara di questa sera contro il Cagliari, il ballottaggio a destra tra Alexis Saelemaekers e Zachary Athekame è stato vinto dall'esterno belga che partirà quindi titolare contro i sardi. Nessun dubbio invece sulla corsia opposta dove agirà Davide Bartesaghi. L'altro dubbio era in attacco dove Max Allegri doveva scegliere il compagno di reparto di Christopher Nkunku: le prove a Milanello hanno detto che dovrebbe essere confermata la stessa coppia di domenica scorsa a Genova, vale a dire quella composta dal francese e da Santiago Gimenez. Rafael Leao e Christian Pulisic sono quindi destinati alla panchina, così come Niclas Füllkrug. Lo riferisce stamattina Tuttosport.

MILAN-CAGLIARI: LA PROBABILE FORMAZIONE ROSSONERA

Il giorno dell'ultima giornata di campionato è arrivato, i rossoneri questa sera scenderanno in campo per affrontare il Cagliari di Pisacane. Sardi che non hanno niente da chiedere da questa partita, vista la salvezza matematica, padroni di casa che invece si giocano letteralmente la stagione perché, in caso di vittoria, conquisterebbero la qualificazione alla prossima Champions League. Vediamo quali sono le probabili scelte dell'allenatore del Milan.

16 Maignan

23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic

56 Saelemaekers 19 Fofana 30 Jashari 12 Rabiot 33 Bartesaghi

7 Gimenez 18 Nkunku

A disposizione: 1 Terracciano, 96 Torriani, 57 Pittarella, 5 De Winter, 27 Odogu, 24 Athekame, 2 Estupinan 4 Ricci, 14 Modric, 8 Loftus-Cheek, 11 Pulisic, 9 Fullkrug, 10 Leao.

Allenatore: Massimiliano Allegri