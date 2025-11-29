Verso Milan-Lazio: le probabili formazioni della due squadre

Verso Milan-Lazio: le probabili formazioni della due squadreMilanNews.it
Oggi alle 09:23News
di Enrico Ferrazzi

Queste, secondo La Gazzetta dello Sport, le probabili formazioni di Milan e Lazio per la gara di questa sera a San Siro, valida per la 13^ giornata di Serie A:

MILAN: (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot; Bartesaghi; Nkunku, Leao. 

LAZIO: (4-3-3) Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. 

DOVE VEDERE MILAN-LAZIO
Data: sabato 29 novembre 2025
Ora: 20.45
Stadio: San Siro
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Sky, Now TV, TIM Vision
Web: MilanNews.it