Verso Milan-Lecce: pugliesi senza gol in casa del Diavolo da 270'

vedi letture

Queste alcune statistiche riportate dal sito della Lega Calcio Serie A in vista di Milan-Lecce di Coppa Italia di questa sera: "A San Siro i precedenti ufficiali sono 22: 18 le affermazioni rossonere, 3 i pareggi ed 1 vittoria salentina. Il Milan ha trovato la rete in 21 partite (con 53 gol all’attivo) su 22: l’unica occasione senza reti, 0-0 nella Serie A 1993/94.

In Coppa Italia un incrocio finora a Milano, una vittoria 3-0 dei rossoneri nell’edizione 1990/91, gol di Salvatori, Agostini e autorete di Ferri.

Il Lecce ha vinto una sola volta a San Siro contro il Milan: 1-2 il 19 ottobre 1997 in Serie A, reti di Govedarica e Casale, rete rossonera su autogol di Cyprien. Gli allenatori quel giorno erano Fabio Capello sulla panchina milanista, Cesare Prandelli su quella salentina.

Lecce senza gol in casa del Milan da 270’: ultima rete di Calderoni al 90’ di Milan-Lecce 2-2, nell’ottobre 2019 in Serie A".

