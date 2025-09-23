Milan ed Inter, dalla "capienza di 71.500 posti all'inclinazione per la visibilità": i dettagli del nuovo stadio

Nel pomeriggio, Inter e Milan - tramite una nota congiunta - hanno annunciato la collaborazione con gli studi di architettura Foster+Partners e Manica per il nuovo stadio di Milano.

Questo l'estratto del comunicato sulle caratteristiche che avrà il nuovo stadio: "Il nuovo impianto, inserito in un progetto di rigenerazione urbana di circa 281mila mq, nel segno di innovazione e sostenibilità, avrà una capienza di 71.500 posti e offrirà un'atmosfera senza eguali, strutturandosi su due grandi anelli con un'inclinazione studiata per garantire agli spettatori una visibilità ottimale da ogni settore. Sarà inoltre conforme ai più elevati criteri di accessibilità, assicurando un'offerta di esperienze dedicate a tutti i tifosi e la disponibilità di settori a prezzi accessibili".