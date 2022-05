Verso Sassuolo-Milan: si va verso la conferma della coppia Tonali-Kessie

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli sta già pensando alla sfida di domenica contro il Sassuolo, com'è sacrosanto. Il Milan si gioca lo scudetto in 90 minuti e ha tutto nelle sue mani. L'allenatore emiliano, secondo le ultime indiscrezioni di formazione riportate da Tuttosport, sarebbe intenzionato a confermare in mediana la coppia Tonali-Kessie che tanto sta facendo bene nelle ultime uscite. Questo permetterebbe anche di mantenersi in caldo un'alternativa valida come Bennacer, pronto a entrare con freschezza e vivacità a partita in corso.