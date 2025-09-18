Verso Udinese-Milan, la sfida del 2023 con Ibrahimovic che superò un record: ecco quale

vedi letture

Tutto pronto per Udinese-Milan, gara valida per la 4a giornata di Serie A. Contro l’Udinese nel 2023, Zlatan Ibrahimović diventò il giocatore più anziano a segnare in Serie A: 41 anni e 166 giorni. Ha battuto il record dopo che il VAR gli ha fatto ripetere un rigore.

LA TERNA ARBITRALE

UDINESE – MILAN Sabato 20/09 h. 20.45

DOVERI

CECCONI – SCATRAGLI

IV: DI MARCO

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: MARESCA