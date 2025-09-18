Verso Udinese-Milan, quando i rossoneri ne segnarono 4 con diverse parti del corpo

Verso Udinese-Milan, quando i rossoneri ne segnarono 4 con diverse parti del corpoMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:10News
di Federico Calabrese

Dopo la vittoria sul Bologna, il Milan sabato sfiderà l'Udinese. Curiosità: in una delle partite recenti (Udinese‑Milan 0‑4), i quattro gol segnati dal Milan sono stati realizzati usando parti del corpo diverse: piede destro, spalla, piede sinistro, stinco, da Leao, Pavlovic, Theo Hernandez e Reijnders.

LA TERNA ARBITRALE DI UDINESE-MILAN

UDINESE – MILAN    Sabato 20/09 h. 20.45

DOVERI

CECCONI – SCATRAGLI

IV:     DI MARCO

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     MARESCA