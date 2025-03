Vianello: "Leão è il motore del Milan. Chi non lo fa giocare cambi mestiere"

Il solito Milan degli approcci disastrosi perde 2-1 al Maradona, regalando un tempo al Napoli. Frazione di gioco che è concisa con il tempo che Rafa Leao ha passato in panchina: senza il portoghese la squadra non è riuscita mai ad essere pericolosa, con Sergio Conceiçao che per l'ennesima volta è dovuto correre ai riparti all'intervallo. Davvero inspiegabile l'ennesima panchina per il numero 10 del Milan.

È dello stesso parere anche Andrea Vianello, giornalista di fede rossonera, che su X commenta così la partita: "Leão è il motore del Milan. Chi non lo fa giocare cambi mestiere. Chi lo critica cambi squadra".