Vicesindaca Scavuzzo su San Siro: "Che maratona, ora ognuno deve assumersi le proprie responsabilità"

Nella lunga intervista rilasciata all'edizione milanese di Repubblica, Anna Scavuzzo, vicesindaca del Comune di Milano, ha dichiarato sulla cessione di San Siro a Milan e Inter: "È stata una lunga maratona e abbiamo percorso solo una parte del tragitto. Le squadre immaginavano che ci si fermasse su quanto definito fino a luglio, mentre hanno poi capito che bisognava rimettersi in discussione. C’è stata disponibilità, ma la resistenza iniziale non è stata banale. Non ho mai percepito, però, diffidenza o volontà di far saltare il tavolo del negoziato.

Il voto in Consiglio Comunale? Premesso che non sono io a dare libertà di voto, quella è di ciascuno: libertà nella responsabilità, perché è contestuale la necessaria consapevolezza della responsabilità che ci si assume e dei limiti di una mancata approvazione. La prospettiva che le squadre hanno espresso di non ristrutturare il Meazza è chiara, come quella, nel caso, di andare ciascuna per la sua strada. Detto ciò, io non voglio considerare l’ipotesi di una maggioranza non autosufficiente. Se e quando dovesse realizzarsi questa condizione faremo allora delle valutazioni, non prima".

