VIDEO MN - Camarda firma autografi in mix zone dopo l'esordio da record in Champions League

Notte storica per Francesco Camarda, il più giovane esordiente italiano (e del Milan) nella storia della Champions League a a 16 anni e 226 giorni con il suo ingresso in campo di questa sera contro il Club Brugge. Il giovane attaccante in zona mista firma i pass stampa ai giornalisti: sorrisi e un po’ di dispiacere per il gol annullato, ma tanta gioia nei suoi occhi.