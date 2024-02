Vigilia di Monza-Milan: rifinitura al mattino. Non ci sarà la conferenza di Pioli

SABATO 17 FEBBRAIO

Il programma prevede un allenamento al mattino. Non ci sarà la conferenza stampa di Pioli.

IL REPORT DI IERI

Colazione a Milanello, ieri mattina, per i rossoneri prima di scendere negli spogliatoi per il primo allenamento in ottica campionato, con il Milan impegnato a Monza domenica 18 febbraio alle 20.45.

Lavoro di scarico defaticante in palestra per gli undici partenti di Milan-Rennes. In campo, dopo aver effettuato l'attivazione muscolare, gli altri componenti della rosa che hanno iniziato il lavoro con alcuni torelli a tema, seguiti da una serie di esercitazioni sul possesso. L'allenamento si è chiuso con una partitella a ranghi misti con alcuni ragazzi della Primavera.