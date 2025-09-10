Visnadi fa notare: "Mi sembra che sia cambiata una cosa che ha portato la presenza di Allegri in panchina"

vedi letture

Gianni Visnadi, giornalista, si è così espresso su Radio Rossonera sulle strategie per la stagione del Milan: "Mi sembra che sia cambiata fondamentalmente una cosa che ha portato la presenza di Allegri in panchina: l’opinione della critica nei confronti della società. Il tecnico livornese non credo nemmeno abbia chiesto questo supporto, ma lo scorso anno Fonseca veniva fatto passare quasi per un allenatore dilettante. La società gli aveva ceduto anche Saelemaekers l’ultimo giorno di mercato, un giocatore che apprezzava molto".

LE ULTIME DA MILANELLO

Come riportato da MilanNews.it, anche nella giornata di ieri, la prima di lavoro in gruppo della settimana verso la sfida al Bologna di domenica sera a San Siro, Rafael Leao ha lavorato a parte come previsto dal suo programma riabilitativo post infortunio muscolare al polpaccio. L'obiettivo del portoghese e dello staff di Allegri è chiaro: rimettere il numero 10 a disposizione del tecnico di Livorno almeno per la panchina in occasione della prossima partita.

Come scrive questa mattina il Corriere dello Sport, da qui alla gara contro il Bologna in programma alle 20.45 a San Siro, il Milan e Rafael Leao hanno ancora a disposizione 4 allenamenti: oggi, domani, venerdì e la rifinitura della vigilia. In questo lasso di tempo la speranza è di rivedere, almeno da domani quando il gruppo sarà completo di tutti i Nazionali, il portoghese al lavoro con il resto della squadra pronto per sedere almeno in panchina. Durante questa sosta sia Rafa Leao che Christopher Nkunku hanno sfruttato anche i giorni di pausa per lavorare a Milanello: il primo per recuperare dall'infortunio, il secondo per entrare quanto prima in condizione.