Viviano: “Con Roma e Parma il Milan non mi è piaciuto. Ha dei limiti evidenti”
Emiliano Viviano, ex portiere di Serie A, ha commentato la partita di Parma terminata 2-2 con una rimonta dei ducali dopo che il primo tempo il Milan aveva segnato in pochi minuti due reti. La partita giocata dai rossoneri non è piaciuta a Viviano che ribadisce anche che neanche contro la Roma i rossoneri abbiano giocato una bella partita. Queste le sue parole nel dettaglio:
“A me il Milan non era piaciuto neanche con la Roma, se non 10 minuti finali di primo tempo e i 10 minuti iniziali di secondo tempo. È una squadra che ha degli evidenti limiti ancora oggi, però non può sul vantaggio di 2-0 una squadra esperta e forte essere in balia del Parma. Detto questo l’arbitro gli ha dato una mano con un rigore che non c’era”
Sul perché non Bartesaghi al posto di Estupinian - “Bartesaghi il primo tempo con la Roma non ci ha capito niente, poi ha fatto due/tre buone cose, ma la prima mezz’ora ha giocato con la Roma. E poi riporti Estupinian che aveva finito con delle belle prestazioni, malissimo all’inizio, però sono d’accordo sul fatto che Rabiot serva da morire al Milan, anche per riempire l’area”.
