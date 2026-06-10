Viviano titubante: “Rangnick e Glasner ne sanno di calcio, ma gli daranno tempo?”

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Viviano afferma che è dubbioso sull’arrivo di un allenatore straniero in Italia perché non gli viene dato tempo di lavorare e poi parla di Rangnick che lo definisce un intenditore di calcio.

Ospite al podcast Arena Sportium Fun, l’ex portiere tra le altre della Sampdoria Viviano ha parlato di Glasner, principale candidato per la panchina rossonera e in generale degli allenatori stranieri che arrivano in Italia e di Ralf Rangnick. Queste le sue parole.

“Quando arrivano allenatori stranieri in Italia ho sempre una marea di dubbi, non perché non siano bravi ma perché quello che li circonda non so se gli da tempo. Rangnick ha fatto un bel lavoro, è uno che di calcio ne sa, ma non so se il Milan ha idea di seguirlo perché lui è uno che giustamente se viene vuole partire da settore giovanile, scouting, modello di lavoro”.