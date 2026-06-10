Viviano titubante: “Rangnick e Glasner ne sanno di calcio, ma gli daranno tempo?”
MilanNews.it
Viviano afferma che è dubbioso sull’arrivo di un allenatore straniero in Italia perché non gli viene dato tempo di lavorare e poi parla di Rangnick che lo definisce un intenditore di calcio.
Ospite al podcast Arena Sportium Fun, l’ex portiere tra le altre della Sampdoria Viviano ha parlato di Glasner, principale candidato per la panchina rossonera e in generale degli allenatori stranieri che arrivano in Italia e di Ralf Rangnick. Queste le sue parole.
“Quando arrivano allenatori stranieri in Italia ho sempre una marea di dubbi, non perché non siano bravi ma perché quello che li circonda non so se gli da tempo. Rangnick ha fatto un bel lavoro, è uno che di calcio ne sa, ma non so se il Milan ha idea di seguirlo perché lui è uno che giustamente se viene vuole partire da settore giovanile, scouting, modello di lavoro”.
Pubblicità
News
Moretto: “Il Milan sta per scegliere definitivamente, Glasner aspetta il Milan, per Planes tutto fermo”
Una sola triade: Rangnick, Glasner, Ozek. Sono convinti su Herr Ralf? Baruffe rossonere. Scelte al contrario. NORMALITÀ!di Carlo Pellegatti
Le più lette
2 Pellegatti: "Non ci credo e non ci voglio credere! Ennesima decisione curiosa e particolare: l'allenatore che sceglie i direttore sportivi"
3 Teatro dell'assurdo, Leao parla del suo addio al Milan a San Siro e indossando la divisa sociale del club
Primo Piano
Oltre due settimane dalla rivoluzione, un mese al raduno. E il Milan è ancora senza dirigenza e allenatore. Come fanno a non essere preoccupati?
Antonio VitielloPrimo PianoDistrutta l’identità del Milan. Urgenza sul mercato: ritardo clamoroso. Glasner e Rangnick: i motivi
Pietro MazzaraPrimo PianoContestazione Milan: la pentola bolle sempre di più. Cardinale ha sottovalutato la sua rivoluzione? Decisioni da prendere in fretta
MN - Slot non chiude alla possibilità Milan, ma vuole capire cosa metterà sul tavolo Cardinale. E la pista Glasner-Rangnick...
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com