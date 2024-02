Vocalelli sul turnover di Pioli: "Ha senso tutto questo?"

vedi letture

Il turnover di Stefano Pioli è la causa principale che tutti indicano per motivare l'orribile prestazione del Milan ieri sera, ammorbidita solo dal talento e dai guizzi di Pulisic e Giroud. La scelta di Pioli di cambiare ben 5 giocatori appare un mistero, specialmente in un momento di forma così smagliante per la squadra rossonera. Anche Alessandro Vocalelli, giornalista della Gazzetta dello Sport, oggi si interroga sul tema.

Le parole di Vocalelli: "Una cosa è fare turnover e un’altra è sfigurare completamente una squadra che in pratica ha perso due volte. Nel primo tempo, quando ha sofferto i colpi del Monza. Nella ripresa, quando - parallelamente all’espulsione di Jovic - ha riproposto i suoi titolarissimi, costringendoli però a una fatica pazzesca per provare a recuperare - in dieci contro undici - il risultato. Ha senso tutto questo? Ha senso stravolgere completamente una squadra, costringerla poi a nuotare controcorrente, facendo uno sforzo immane (e inutile) per tenere lontane le inseguitrici?"