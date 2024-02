Webuild, Ferrari: "Per aumentare le entrate da San Siro bisogna lavorare sulla clientela VIP"

Massimo Ferrari, General Manager Corporate and Finance di Webuild, ed in passato membro anche del CdA del Milan, ha parlato al TG3 Regione Lombardia in merito della possibile ristrutturazione di San Siro.

Una delle idee di WeBuild, raccontano nel telegiornale, è quella di riqualificare lo stadio in estate, con una tempistica di almeno due anni e un costo inferiore ai 300 milioni di euro: “Si può al limite chiedere di spostare una partita, l’ultima o la prima, se necessario. Per aumentare le entrate bisogna lavorare sulla clientela VIP e sugli sponsor, sui servizi accessori che si possono costruire al di fuori o in prossimità dello stadio”.

La nuova area VIP tra primo e secondo anello: “Ci sono varie soluzioni. Utilizzare quella, utilizzare quella in parte e sviluppare un’altra parte all’esterno, svilupparla solo all’esterno con un accesso preferenziale al campo…”.

Entro tre mesi dovrà essere presentato alle squadre, che continuano comunque i loro progetti per San Donato e Rozzano, uno studio di fattibilità che certifichi in modo minuzioso come si intende procedere con i lavori rispettando anche le condizioni chiede dai club.