Yacine Adli verso l'Arabia, Orlando: "Tutti pensavamo che Pioli ci puntasse"

Yacine Adli è a un passo dal trasferimento all'Al Shabab in Arabia Saudita, come è stato confermato questa mattina dalla redazione di MilanNews.it che ha riportato come l'affare dovrebbe chiudersi con la formula del trasferimento a titolo definitivo a circa 8 milioni di euro: una plusvalenza per il club rossonero. L'ex giocatore e opinionista Massimo Orlando è intervenuto oggi nel corso di Maracanà, trasmissione di TMW Radio e si è espresso sul mancato riscatto da parte della Fiorentina per il francese.

Fiorentina, non era meglio confermare Adli?

"Tutti pensavamo che Pioli ci puntasse, perché lo ha conosciuto. Lo scorso anno ha fatto bene, ha fatto qualche gol, poi è mancata continuità. Vedendo il centrocampo della Fiorentina, io sarei andato su Adli come regista. Evidentemente ci sono degli equilibri che non conosco. Lasciar partire uno così è un azzardo".