MN - Adli all’Al Shabab, chiusura vicina: superate le questioni legate alle commissioni degli agenti
MilanNews.it
Yacine Adli è sempre più vicino al trasferimento a titolo definitivo al club arabo dell'Al Shabab. La fumata bianca è ad un passo dopo che sono state superate le questioni legate alle commissioni degli agenti che avevano rallentato l'affare negli ultimi giorni. Nelle casse del Milan finiranno otto milioni di euro.
Anche Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, conferma su X: "Risolti problemi di commissioni con Entourage di Adli, l’affare è in via di definizione con Al-Shabab".
Risolti problemi di commissioni con Entourage di Adli, l’affare è in via di definizione con Al-Shabab 🇸🇦 ⬇️ https://t.co/baFgfoNV6H— Gianluigi Longari (@Glongari) September 8, 2025
Pubblicità
Calciomercato Milan
MN - Adli all’Al Shabab, chiusura vicina: superate le questioni legate alle commissioni degli agenti
Adli-Al Shabab, Longari: "Nonostante un accordo di base con l'Al Shabab, non c’è ancora il consenso da parte dell’entourage di Adli"
Il rebus di Allegri: il gioco delle coppie. Galliani e un ritorno da valutare sul campo. Rinnovo Maignan: non si esclude nulladi Pietro Mazzara
Le più lette
1 Il rebus di Allegri: il gioco delle coppie. Galliani e un ritorno da valutare sul campo. Rinnovo Maignan: non si esclude nulla
3 MN - Fedele su Allegri: "Il mister aveva chiesto un difensore e una punta, due mancanze ad oggi gravi"
4 Moretto: "Lazio al lavoro per bloccare l'ex rossonero Simic per gennaio. Il Milan ha il 20% sulla rivendita"
01/09 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
Modric: "Posso solo dire cose positive sul Milan. Sono entusiasta, si vede che è uno dei club più grandi al mondo"
Andrea LongoniPer lo scudetto serve un mezzo miracolo. Quello del bilancio è vinto. Giù le mani da Gimenez
Luca SerafiniForza Ringhio! Spendere molto, spendere bene… Il panettone per Allegri. La gestione di Gimenez. Quando torna la Curva. Carraro e lo scudetto di Calciopoli
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com