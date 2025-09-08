MN - Adli all’Al Shabab, chiusura vicina: superate le questioni legate alle commissioni degli agenti

di Enrico Ferrazzi
fonte Pietro Mazzara

Yacine Adli è sempre più vicino al trasferimento a titolo definitivo al club arabo dell'Al Shabab. La fumata bianca è ad un passo dopo che sono state superate le questioni legate alle commissioni degli agenti che avevano rallentato l'affare negli ultimi giorni. Nelle casse del Milan finiranno otto milioni di euro

Anche Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, conferma su X: "Risolti problemi di commissioni con Entourage di Adli, l’affare è in via di definizione con Al-Shabab". 