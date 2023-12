Zancan: "Maldini? Si dovrebbe sentire la controparte, ci sono due realtà, due verità in questa storia"

vedi letture

Federico Zancan è intervenuto a Sky Sport 24 a proposito del Milan. L'argomento del giorno è stato sicuramente l'intervista rilasciata da Paolo Maldini in cui si parla della separazione dell'ex capitano dalla società rossonera amministrata da Cardinale e Furlani. Ecco la prima impressione di Zancan: “Il momento del Milan amplifica quello che dice Maldini. È un momento di malcontento per il popolo rossonero, in questo momento l’eco è stato maggiore".

Il giornalista di Sky ha poi ampliato il discorso: "Era chiaro che è stata una separazione che aveva lasciato strascichi ed è anche giusto che Maldini dica la sua. Chiaro che poi si dovrebbe sentire la controparte, ci sono due realtà, due verità in questa storia. Le cose che dice Maldini sono comprensibili. Gli hanno chiesto la Champions League, che in questa fase storica è una richiesta inaccettabile per tempismo. Ci sono club importantissimi in Europa che inseguono da anni la Champions con dei budget clamorosi, sappiamo com’è la competizione: non puoi prevedere o programmare di vincerla”.