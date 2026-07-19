Zaniolo, per TMW il caso è rientrato: domani torna ad allenarsi con l'Udinese

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Fine del mal di pancia per Zaniolo: domani torna ad allenarsi con l'Udinese dopo le tensioni dei giorni scorsi

Tutto risolto tra Nicolò Zaniolo e l'Udinese, riferisce tuttomercatoweb.com. Il trequartista classe 1999 va verso il rientro in gruppo già nella giornata di domani dopo che nei giorni scorsi non si era presentato agli allenamenti - con annesso certificato medico - per il mancato accordo sul rinnovo di contratto promesso l’anno scorso, nel momento dell’arrivo all’Udinese dal Galatasary la scorsa stagione. Le altre squadre interessate, a cui il giocatore è stato proposto nei giorni scorsi come il Milan, rimangono comunque alla finestra.