Zazzaroni critico: "Il Milan continua ad avere due anime e nessuna sintonia. Furlani che fa? A Cardinale sta bene questo immobilismo?”

Ivan Zazzaroni, giornalista e direttore del Corriere dello Sport, ha voluto postare così sul proprio profilo Instagram. Nella didascalia, un breve pensiero in merito all’attualità in casa rossonera, tra un mercato ancora in evoluzione (e in ritardo) e un Milan costretto a vivere con più anime in società:

“Il Milan continua ad avere due anime e nessuna sintonia: possibile che un manager capace come Tare non riesca a portare a termine un solo acquisto? Ricci è stato bloccato a gennaio per onorare una promessa fatta a un agente. Moncada collabora con Tare? E Furlani che fa? A Cardinale sta bene questo immobilismo? Sono domande che mi pongo da giorni. Presto le risposte. Da Allegri, immagino. I'm Singer in the rain...”.