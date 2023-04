Altra sparata contro Leao, Cassano tira in mezzo anche Martinelli. Ma Fantantonio inventa numeri e statistiche

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Altro giro, altra sparata di Antonio Cassano contro Rafael Leao, che tra l'altro proprio ieri ha risposto a suo modo ad un'altra dichiarazione di Fantantonio (qui la news). Nel consueto appuntamento alla Bobo TV su Twitch, Cassano ha messo volutamente a paragone, come provocazione, Gabriel Martinelli dell'Arsenal con il portoghese del Milan. Questo il suo virgolettato:

"Vi faccio un giochino ragazzi. Martinelli dell’Arsenal: nella realtà dei fatti, questo ragazzo qua è partito tre anni fa che faceva la panchina. Edu, ex giocatore dell’Arsenal (oggi direttore sportivo dei Gunners, ndr) lo prende e lo butta dentro. È un anno e mezzo che questo si è conquistato innanzitutto il Mondiale, andando col Brasile, non con Gibilterra con tutto il rispetto. È andato a fare il titolare e quest’anno da esterno sinistro a tutta fascia, si fa un culo come una capanna, è primo in classifica con l’Arsenal e ha una continuità da un anno e mezzo. Ha fatto esattamente, tra l’anno scorso e quest’anno, più di 25 gol e più di 15 assist. Vi faccio un giochino: oggi Manchester United, Barcellona e Real Madrid devono scegliere fra Martinelli e Leao. Su chi puntate?”.

Adani risponde: “Martinelli, senza ombra di dubbio”.

E Cassano rincara: “Sapete quanto prende Martinelli? 3 milioni e mezzo, ad oggi”.

La premessa da fare, tanto scontata quanto giusta, è che ognuno ha la propria opinione e le proprie preferenze. È ovvio e sarebbe sciocco, oltre che scorretto, andare a sindacare un parere espresso normalmente. Qui però non è così, visto che diverse dichiarazioni del talento di Bari vecchia sono semplicemente inesatte e fanno decadere tutta la tesi e ora le andiamo a vedere nel dettaglio; diventa quindi l'ennesimo attacco frontale di Cassano nei confronti di Rafael Leao, colpevole (??) evidentemente di qualche frecciatina di troppo sui social. Andiamo a mettere e soppesare sul piatto della verità quello che ha detto l'ex nerazzurro.

"Martinelli si è conquistato innanzitutto il Mondiale, andando col Brasile". Come per dire, mica come Leao che ha fatto due apparizioni da pochi minuti. Giusto? Assolutamente no. I freddi numeri, quelli che non possono essere smentiti, ci dicono:

- Gabriel Martinelli: 3 presenze, per un totale di 111 minuti giocati. Tre minuti contro la Serbia (2-0 Brasile), novanta minuti contro il Camerun (Il Brasile ha perso 1-0) e 18 minuti contro la Corea del Sud (4-1 Brasile) senza mai trovare né gol né assist.

- Rafael Leao: 5 presenze, per un totale di 83 minuti. Tredici minuti contro il Ghana (3-2 Portogallo) e un gol, ventuno minuti contro l’Uruguay (2-0 Portogallo), venticinque minuti contro la Corea del Sud (Il Portogallo ha perso 2-1), tre minuti contro la Svizzera (6-1 Portogallo) e un gol, ventuno minuti contro il Marocco (il Portogallo ha perso 1-0). Meno minuti, ma due gol in più rispetto al brasiliano.

"Quest’anno da esterno sinistro a tutta fascia, si fa un culo come una capanna". Come per dire, Leao non torna mai in difesa. È palese come il portoghese sia il rossonero con meno compiti difensivi di tutta la squadra, ma questo non vuol dire che non dia comunque il suo contributo. Così come è palese che Martinelli non giochi a "tutta fascia", visto che quest'anno l'Arsenal, come spesso fatto nella storia recente, passa dal 4-3-3 al 4-2-3-1. Sia Leao che Martinelli sono giocatori offensivi che si muovono all'interno di un sistema di gioco sicuramente non difensivista.

"Ha fatto esattamente, tra l’anno scorso e quest’anno, più di 25 gol e più di 15 assist". Falso, falsissimo. Nella stagione in corso, la 22/23, Martinelli ha disputato 42 partite in tutte le competizioni, impreziosite da 15 gol e 6 assist. Nella stagione scorsa, la 21/22, il brasiliano è sceso in campo con la maglia dei Gunners per 36 volte in tutte le competizioni, segnando 9 gol e mettendo a segno 7 assist. Totale? 24 gol e 13 assist. Meno di quelli che Cassano, esattamente, ha detto. Leao? Quest'anno 41 partite col Milan, 13 gol e 12 assist. L'anno scorso, 42 partite, 14 gol e 12 assist. Totale? 27 gol e 24 assist.

Sapete quanto prende Martinelli? 3 milioni e mezzo, ad oggi”. Nelle scorse settimane il talentuoso brasiliano ha sottoscritto un nuovo accordo con l'Arsenal fino al 2027, con conseguente aumento di stipendio. In questi casi, visto che il salario dei calciatori non è comunicato in modo ufficiale da nessuna parte, dovremmo far affidamento a notizie da giornali e giornalisti dall'Inghilterra, che parlano di un contratto che va dalle 150mila alle 180 mila sterline a settimana: dai 7,8 milioni ai 9,3 milioni annui, senza contare i bonus.

Questa disamina a cosa vuole portare? Sicuramente non a sminuire né uno né l'altro calciatore, visto che sia Leao che Martinelli stanno disputando ottime stagioni e si stanno dimostrando giocatori più che talentuosi a dir poco. Semplicemente è curioso come un personaggio così mediaticamente esposto, che nelle sue tante analisi vada a cercare la bellezza nel calcio, il talento e lo straordinario, porti avanti questa campagna, a dir poco antipatica, contro Rafael Leao. Che sicuramente però approfitta di queste critiche, spesso senza basi fondate come abbiamo visto oggi, per andare ancora più forte.