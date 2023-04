Cassano: "Se mi chiedi chi meritava nella prima mezz'ora allora ti dico il Lecce". E Leao risponde a modo suo

MilanNews.it

Nel consueto appuntamento alla Bobo TV su Twitch, Antonio Cassano ha commentato così la vittoria del Milan sul Lecce di domenica: "I primi 30 minuti il Milan ha tirato zero volte in porta e ha creato zero. E se tu mi dici chi meritava di vincere nella prima mezz'ora allora meritava il Lecce. È la mia opinione". Dichiarazioni da cui nasce una discussione, ovviamente scherzosa, con Bobo Vieri, che era del parere opposto.

Su Twitter un account ha riportato (in modo parziale e senza contesto, ndr) le dichiarazioni dell'ex calciatore barese, che hanno portato Rafael Leao a rispondere... alla Leao. Il portoghese, da sempre molto attivo sui social, ha replicato all'analisi di Cassano con delle emoji che ridono.

— Rafael Leão (@RafaeLeao7) April 25, 2023