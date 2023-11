Bene la vittoria, male la prestazione. Contro il Borussia conterà solo un risultato, dopodiché non ci saranno piu scuse

Il Milan è tornato alla vittoria. Un mese e mezzo da inferno per il Diavolo, che non trovava il successo in campionato dalla gara del 7 ottobre contro il Genoa. La squadra di Stefano Pioli ha vinto di misura contro la Fiorentina, ma la prestazione non è stata di certo tra i punti a favore della squadra. Sono poche le cose salvabili della sfida di ieri sera a San Siro, ma le vittorie portano morale e al Milan ora serve questo. Le prestazioni, però, dopo la delicata partita da dentro-fuori contro il Borussia Dortmund, saranno richieste.

Consapevolezza

Lo stesso Pioli ha la consapevolezza che questo non è il Milan che i tifosi sognano di vedere: "Abbiamo giocato una partita particolare, che andava fatta così, forse soffrendo un pò, ma siamo stati squadra e abbiamo lavorato bene. Per questo momento è stata una sfida giocata con testa, anche con un ambiente e uno stadio che aveva bisogno di questo, e che forse oggi era un pò diverso dal solito". Allo stesso tempo, però, la prestazione di ieri sera, come già detto, porta morale e soprattutto fiducia, che forse è mancata nell'ultimo mese e mezzo.

Calendario

Ora il calendario non sorride a Stefano Pioli, che avrà subito da disputare una gara tanto difficile quanto delicata come quella contro il Borussia Dortmund. Un dentro-fuori che deciderà le sorti del Milan in Champions League, anche se l'ufficialità arriverà solamente contro il Newcastle tra poco più di due settimane. La ripresa in campionato, dopo la Fiorentina, dice Frosinone e Atalanta. Partite ostiche per i rossoneri, ma con le quali possono tornare a sorridiere con un po' di leggerezza mentale in più e qualche recupero come quello di Giroud con l'Atalanta e, con molta probabilità, anche quello di Leao contro i bergamaschi.