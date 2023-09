Calendario del Milan tutto di corsa, ma Pioli ha una novità vantaggiosa quest'anno...

Sono stati pubblicati ieri le date, gli orari e l'assegnazione televisiva delle restanti giornate del girone d'andata di Serie A, a cominciare da Milan-Hellas Verona, in programma sabato 23 settembre alle 15:00, e per finire con Empoli-Milan nel giorno dell'Epifania alle ore 18:00. Come previsto, considerando anche quello che era stato il sorteggio del girone di Champions League, il Milan ha un calendario complicatissimo e molto intasato.

Meritivelovi di particolare attenzione sono, per l'appunto, gli incroci tra le partite di campionato e quelle europee. Si comincerà subito forte con una doppia trasferta nella prima settimana di ottobre: dopo il match contro la Lazio, i rossoneri saranno ospiti prima mercoledì 4 ottobre a Dortmund e poi al "Ferraris" contro il Genoa il sabato 7 ottobre ore 20:45. La sosta lascerà tirare il fiato, prima di una settimana di fuoco: domenica 22 ottobre alle 20:45 a San Siro arriverà la Juventus, poi, mercoledì 25, i rossoneri saranno attesi a Parigi da Mbappé e, domenica 29 sempre alle 20:45, da Osimhen al "Maradona". Anche quando sarà il PSG a venire a Milano ci sarà da correre: prima in casa con l'Udinese la domenica, poi a Lecce il sabato. Insomma, come detto, c'è da correre e tanto.Il vantaggio che ha Pioli quest'anno - anzi, meglio: la novità di cui può disporre Pioli quest'anno - è una rosa sulla carta molto più ampia nelle alternative rispetto alla passata stagione. L'anno scorso, d'altronde, il tecnico rossonero non ha trovato alcun rifornimento dai vari Origi, Rebic, De Ketelaere, Vranckx, etc..., costringendo i titolarissimi, come Giroud, a sforzi immani. In questi mesi, invece, Pioli potrà contare su alternative di alto livello e di alto potenziale, come Chukwueze, Musah, Okafor, Jovic, per far rifiatare soprattutto gli uomini offensivi. Il calendario sarà tutto una corsa, ma il Milan ha tanta gente forte con cui correre.