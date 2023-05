Cardinale: "Milan gemma nascosta, è tra i migliori investimenti che abbia mai visto"

MilanNews.it

In un approfondimento della testata online di business sportivo Sportico.com, che tratta dei 20 club calcistici più preziosi del mondo, sono riportate le seguenti parole di Gerry Cardinale, proprietario dell'AC Milan e fondatore di Red Bird: "Il calcio europeo è la migliore proprietà intellettuale di eventi dal vivo al mondo. Penso che il Milan sia una delle migliori opzioni di investimento che abbia visto. È uno dei migliori marchi globali nel calcio europeo e una risorsa sottovalutata. È una gemma nascosta".

Cardinale avverte che gli americani che guardano alle squadre del continente devono essere rispettosi del partenariato pubblico-privato in Europa che definisce la "più grande differenza filosofica fondamentale" rispetto agli Stati Uniti: "Cerco sempre la dislocazione. E cerco l’opportunità in cui il mio capitale possa risolvere i problemi, e questo mi è stato molto evidente, sia con il Milan a livello micro che con la Serie A a livello macro". Cardinale - si legge - sta gettando le basi per un nuovo stadio per il Milan, ma vuole anche colmare il divario di diritti media tra la Serie A e la Liga spagnola, che attualmente è due volte più alta, così come la Premier League dove è tre volte: "Il flusso di cassa non apparirà solo magicamente: bisogna fare qualcosa. Ma se credi veramente nella qualità di questa proprietà intellettuale e nella natura imperdibile di questo contenuto a livello locale, nazionale e globale, allora non c’è assolutamente alcun dubbio che queste generino, presto o tardi, dei flussi di cassa".