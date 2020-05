Chi è Tanguy Kouassi? Dal PSG il profetico tassello per costruire la nuova difesa di Rangnick

Se tornassimo all'estate del 2018, poco meno di due anni fa, in pochi avrebbero pensato che il Milan potesse già rivoluzionare la difesa nel 2020. Leonardo riuscì a strappare Caldara alla Juventus, assicurandosi quello che appariva come il miglior giovane centrale della Serie A. Quello che è successo però lo conosciamo tutti: il bergamasco ha subito infortuni gravissimi che ne hanno condizionato il percorso in rossonero, andando a compromettere anche le prospettive assolute del ragazzo. La tanto glorificata coppia con Romagnoli non si è mai vista, tant'è che il capitano rossonero ha alternato di continuo il compagno di reparto: Musacchio, Zapata, Duarte, Kjaer, Gabbia... In questo momento non sappiamo chi sarà titolare la prossima stagione, così come non è certo se l'ex blucerchiato resti in rossonero. L'unica sicurezza è che la retroguardia rossonera subirà un restyling massiccio.

UN 2002 CON ESPERIENZA - Nelle ultime ore un nome è balzato all'occhio più degli altri: Tanguy Kouassi del Paris-Saint Germain, un classe 2002 che ha già bruciato le tappe, esordendo in Ligue 1 e in Champions League. Il suo contratto scadrà il prossimo giugno e, nonostante le buone impressioni degli scorsi mesi, il club parigino non sembra intenzionato a rinnovargli il contratto. I motivi sono principalmente economici: i francesi ritengono eccessive le richieste dell'entourage del ragazzo che, a prescindere dalle qualità, non viene considerato un titolare. Questa scelta ha fatto drizzare le antenne a tante squadre europee, tra le quali il Milan. Il probabile progetto giovani di Rangnick potrebbe essere perfetto per un ragazzo giovanissimo (compirà diciotto anni il prossimo 7 giugno) ma capace di ritagliarsi spazio in un top team come il PSG. Kouassi ha accumulato sei presenze in Ligue 1, tre in Coppa di Francia e due in Champions: non male per un diciassettenne.

PAZIENZA E FIDUCIA - Che tipo di giocatore è Kouassi? Difensore centrale destro di piede, ottima struttura fisica (187 centimetri di altezza) ed una buona tecnica di base in fase di impostazione. Il parigino si distingue per un imperioso stacco di testa, fondamentale che lo ha portato a segnare anche in prima squadra: una doppietta nel match dello scorso 15 febbraio contro l'Amiens, frutto di due "zuccate" al 60' e al 65'. Il ragazzo se la cava bene anche in anticipo e in fase di contrasto, sebbene la giovane età lo porti ancora a comprensibili errori. Il Milan, se sceglierà di prenderlo, dovrà avere più "pazienza" del PSG: non si può pretendere di avere subito Nesta o Thiago Silva, per questo non bisognerà eccedere nelle pressioni. Con una giusta progettualità Kouassi potrebbe diventare un centrale di altissimo livello, addirittura un potenziale campione, viceversa il rischio di "bruciarsi" sarebbe elevato. Sarebbe incredibile, e per certi versi profetico, se il Milan strappasse proprio dal PSG il difensore del futuro, dopo che nel 2012 proprio la cessione di Thiago ai francesi ha segnato l'inizio della decadenza dei rossoneri, quando Kouassi aveva appena dieci anni.