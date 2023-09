Christian Pulisic, l’uomo dei due mondi: dal campo al marketing, è lui il volto del nuovo Milan

Un impatto sorprendente a metà. Christian Pulisic si è presentato in Serie A col botto, segnando due gol nelle prime due uscite stagionali, segnando quindi al debutto con la maglia del Milan, a Bologna, e anche alla prima presenza a San Siro. Un inizio da sogno, che non stupisce chi conosceva le qualità del giocatore, ma che lascia comunque ben sorpresi chi lo aveva seguito al Chelsea e ne aveva visto appannarsi un po’ la stella.

PRONTI, VIA: CONTA IL CAMPO E PULISIC È GIÀ DETERMINANTE

Arrivato al Chelsea come una delle promesse calcistiche più brillanti e talentose, Christian Pulisic non ha vissuto l’esperienza londinese come ci si aspettava, partendo spesso dalla panchina e dovendo fare i conti con un troppi infortuni, che ne hanno minato la continuità di impiego e, di fatto, rallentato il processo di crescita e la definitiva consacrazione. Quello che hanno mostrato le prime due uscite stagionali del Milan, però, è un giocatore la cui crescita al momento si può definire come messa in pausa, ma non interrotta. Con la voglia di spaccare il mondo e con l’autorevolezza tecnica con cui si è preso le redini della manovra offensiva, l’americano si può già definire il giocatore chiave del gioco del Milan, tanto quanto Reijnders. La crescita della stella statunitense ha tutto per riprendere da dove si era fermata e sarà, ovviamente, solo e soltanto il tempo a dirci quanto e come alzerà il proprio livello. Tuttavia, poter godere di un giocatore già di questo livello, ovvero già determinante, con la prospettiva di poterlo vedere migliorare ulteriormente, è una novità che ai tifosi del Milan galvanizza e non poco. Come ogni grande squadra che si rispetti, adesso i rossoneri fanno paura da entrambe le fasce offensive e questo dà l’idea di come il Diavolo voglia compiere quei passi in avanti che mancano per competere con regolarità per il campionato e per andare, contemporaneamente, anche in fondo alla Champions League.

L’UOMO DEI DUE MONDI

Con una proprietà americana e con un giocatore americano così mediatico, così forte e così incisivo, non vi è dubbio che sia proprio l’ex Chelsea l’uomo che unisce due mondi, distanti anni luce l’uno dall’altro, ma intrinsecamente collegati. Tra la differenza che fa in campo e l’impatto avuto anche a livello di marketing, Christian Pulisic è il volto del nuovo Milan senza troppi dubbi. Con lui, la vendita delle magliette è salita del 266%, la sua maglietta rappresenta il 45% di quelle vendute e il mercato americano, che l’anno scorso corrispondeva al 9% degli acquisti delle magliette, quest’anno ha fatto registrare un sorprendente 43%. Dagli USA con furore: Christian Pulisic, a tutto tondo, è pronto a far vivere al mondo Milan l’American dream, direttamente a San Siro.

Di Luca Vendrame