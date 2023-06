Corriere Fiorentino - Il Milan piomba su Amrabat: primi contatti con l'entourage, ma la Fiorentina chiede 30 milioni

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

La grande stagione giocata da Sofyan Amrabat ha attirato l'attenzione di diversi club. La Fiorentina sa bene che il regista marocchino difficilmente farà parte della rosa dei viola del prossimo anno, ma allo stesso tempo non intende svenderlo e per lasciarlo partire chiede almeno 30 milioni di euro. Per ora nessuno si è avvicinato a questa cifra, anche se le manifestazioni d'interesse non mancano.

PRIMI CONTATTI - Come riporta il Corriere Fiorentino, sulle tracce di Amrabat c'è ora anche il Milan, che è alla ricerca di nuovi rinforzi in mezzo al campo dopo l'addio di Tonali e il grave infortunio di Bennacer. I rossoneri, che sono vicini a chiudere l'acquisto a titolo definitivo dal Chelsea di Loftus-Cheek, avrebbero addirittura già mosso i primi passi concreti per il regista viola: i dirigenti del club di via Aldo Rossi avrebbero infatti già avuto i primi contatti con l'entourage del giocatore per capire disponibilità e pretese economiche prima di sedersi eventualmente al tavolo con la Fiorentina.

SERVE UNO SCONTO - Difficilmente il Milan potrà soddisfare la richiesta dei viola che pretendono almeno 30 milioni di euro, ma un tentativo verrà fatto, nella speranza che il presidente Commisso conceda un piccolo sconto. Va detto però che il fatto che ci siano tante pretendenti (piace anche a diverse società di Premier League) non può che fare piacere alla Fiorentina perché se dovesse scatenarsi un’asta il prezzo del marocchino potrebbe salire ulteriormente.