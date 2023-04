CorSera - Il Milan ci crede e sogna in grande. Ma Pioli avverte: non sarà come in campionato

Il grande giorno è finalmente arrivato: questa sera a San Siro, il Milan di Stefano Pioli scenderà in campo nell'andata dei quarti di Champions League contro il Napoli. E' una grande occasione per il Diavolo che da tanti (troppi) anni non giocava una partita così importante in Europa, dove in questa stagione si è vista la migliore versione dei rossoneri. Se fino a dieci giorni fa gli azzurri erano i superfavoriti, dopo lo 0-4 in campionato è cambiato qualcosa e il pronostico è apertissimo .

LEADER E TITOLARISSIMI - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che Pioli si affiderà ai suoi titolarissimi e ai suoi leader indiscussi: Maignan in porta, Kjaer e Theo in difesa, Tonali in mezzo al campo, mentre davanti spazio a Diaz, Leao e ovviamente Giroud. In difesa, il Milan ha recuperato anche Kalulu, il quale però partirà inizialmente dalla panchina (ci sarà Tomori al fianco di Kjaer). In casa Napoli, invece, non c'è stato il tanto atteso miracolo e così Osimhen non sarà della partita, così come Simeone, che si è infortunato venerdì a Lecce e sarà costretto a saltare anche il match di ritorno di settimana prossima.

IL MILAN SOGNA - A Milanello ci credono, ma non vogliono assolutamente pensare che dopo lo 0-4 in campionato sia più semplice: "Questa partita sarà tutta un’altra storia" ha assicurato ieri Pioli in conferenza stampa. Allo stesso tempo, però, c'è la consapevolezza che questa è davvero una grande occasione per il Milan per continuare a sognare in Champions League: "Con la forza dei nostri sogni abbiamo vinto lo scudetto, quindi sognare ci fa bene" ha dichiarato ancora il tecnico. A spingere i rossoneri ci saranno 75 mila spettatori che, come ha spiegato ieri Theo Hernandez, dovranno essere il 12° uomo in campo.