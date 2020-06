CorSera - Il Milan si gioca tutto in una notte: in palio finale, Europa e milioni

Se fino a qualche anno fa era solo una "coppetta", oggi la Coppa Italia per il Milan vale una stagione: a riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che vincerla significherebbe portare una ventina di milioni di euro nelle casse del club e soprattutto guadagnarsi un posto nella prossima Europa League, dando così un senso all'ennesima stagione disgraziata.

STRADA IN SALITA - Il problema, per i rossoneri, è che sulla loro strada c'è la Juventus, cioè la squadra che è in vetta alla Serie A e che domina il calcio italiano nell'ultimo decennio. Per raggiungere la finale, la squadra di Pioli dovrà fare un'impresa allo Stadium questa sera senza tre punti fermi come Ibrahimovic, Hernandez e Castillejo, tutti e tre squalificati per un turno dal Giudice Sportivo. Insomma, la strada è in salita, ma si riparte comunque dal buon 1-1 dell'andata e soprattutto il Diavolo non ha nulla da perdere.

ALLA PARI - Provarci non costa nulla e lo sa bene anche Stefano Pioli, il quale, nonostante la differenza tra le due formazioni sia evidente, è convinto di potersela giocare alla pari. A complicare tutto c'è stato poi il polverone mediatico generato dallo scontro di due giorni fa a Milanello tra le squadra e l'ad Gazidis. Il tecnico milanista, però, ci crede e schiererà il suo Milan con il consueto 4-2-3-1: senza Ibra, il peso dell'attacco sarà sulle spalle di Rebic, il quale sarà aiutato da Paquetà, Bonaventura e Calhanoglu per provare a fare un'impresa a Torino che regalerebbe ai rossoneri un pass per la finale di mercoledì a Roma.