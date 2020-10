CorSera - Il salto di qualità (anche per Pioli) passa dal derby: il Milan dei ragazzini sfida l’esperta Inter

È il giorno del giudizio. Perché un derby non è mai una partita come le altre. Vincerlo o perderlo fa tutta la differenza di questo mondo, non soltanto in termini di punti e classifica o di supremazia cittadina. In ballo ci sono ambizioni, tanta fiducia e concrete possibilità di rinascita. Il Milan, dunque, si gioca tanto. È un esame quasi per tutti, una prova del fuoco per i tanti giovani che compongono la rosa.

GIOVANI E DETERMINATI - Già, perché Elliott e dirigenti hanno scelto la linea verde per provare a tornare in Champions. Come riporta il Corriere della Sera, il Milan dei ragazzini (età media 24.8 anni, la più bassa del campionato) sfida l’esperta Inter di Conte (28.2, con parecchi innesti di over 30 arrivati nell’ultimo mercato). Non è ancora un Diavolo pronto per correre per lo scudetto, ma per un posto nei primi quattro sì. Lo dicono i numeri, ma non solo: il Milan ora è una squadra e si vede a occhio nudo.

SALTO DI QUALITÀ - La crescita c’è stata, come dimostrano i 19 risultati utili consecutivi e l’attuale primo posto in Serie A. È vero, gli avversari delle prime tre giornate non erano dei più temibili, ma i rossoneri li hanno affrontati senza pilastri del calibro di Romagnoli, Rebic e Ibrahimovic (praticamente la spina dorsale della squadra, osserva il Corriere). Insomma, la sostanza c’è, ma ora bisogna fare un ulteriore step: il salto di qualità (e il discorso vale anche per Pioli) passerà inevitabilmente dal derby.